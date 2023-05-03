ВСУ устроили агрессорам "армагеддон" с помощью установки УР-77 "Метеорит"

Украинские военные отработали военные по враждебным позициям вблизи села Озеряновка Донецкой области.
Украинские военные показали, как они с помощью самоходной легкобронированной гусеничной установки разминирования УР-77 "Метеорит" производят зачистку посадки от российских захватчиков.
Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале " WarLife 18 ".
Сообщается, что украинские военные отработали военные по враждебным позициям вблизи села Озеряновка Донецкой области.
"Работа предположительно УР-77 по российским позициям вблизи села Озеряновка Донецкой области", — говорится в сообщении.
На обнародованных кадрах видно, что украинские военные устроили российским захватчикам настоящий армагеддон, выжить после которого практически нереально.
Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что распространяемая информация о том, что украинские военные активно ведут подготовку к предстоящему контрнаступлению, не является информационно-психологической операцией.
Кроме того, мы ранее информировали, что в России заговорили о том, что контрнаступление украинских военных уже началось.
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