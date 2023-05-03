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ВСУ устроили агрессорам "армагеддон" с помощью установки УР-77 "Метеорит"

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
645
Время на прочтение
2 мин
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ВСУ устроили агрессорам "армагеддон" с помощью установки УР-77 "Метеорит"

ВСУ устроили агрессорам "армагеддон" с помощью установки УР-77 "Метеорит" / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Украинские военные отработали военные по враждебным позициям вблизи села Озеряновка Донецкой области.

Украинские военные показали, как они с помощью самоходной легкобронированной гусеничной установки разминирования УР-77 "Метеорит" производят зачистку посадки от российских захватчиков.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале " WarLife 18 ".

Сообщается, что украинские военные отработали военные по враждебным позициям вблизи села Озеряновка Донецкой области.

"Работа предположительно УР-77 по российским позициям вблизи села Озеряновка Донецкой области", — говорится в сообщении.

На обнародованных кадрах видно, что украинские военные устроили российским захватчикам настоящий армагеддон, выжить после которого практически нереально.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что распространяемая информация о том, что украинские военные активно ведут подготовку к предстоящему контрнаступлению, не является информационно-психологической операцией.

Кроме того, мы ранее информировали, что в России заговорили о том, что контрнаступление украинских военных уже началось.

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Дата публикации
Просмотры
645
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