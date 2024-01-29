ВСУ устроили изрядную "демобилизацию" оккупантам: какие у врага потери

Силы обороны Украины также уничтожили десятки единиц вооружения и военной техники российских захватчиков.
Украинские войска ликвидировали на фронте еще 1070 российских оккупантов в течение 28 января.
Об этом Генштаб ВСУ сообщил 29 января.
Потери российских войск в живой силе с начала полномасштабной войны достигли уже 383 180 бойцов убитыми и ранеными.
Потери РФ на 29 января
Общие боевые потери врага ориентировочно составляют:
- личный состав – около 383180 (+1070) человек,
- танки ‒ 6290 (+10),
- боевые бронированные машины ‒ 11696 (+25),
- артиллерийские системы – 9113 (+16),
- РСЗО – 972 (+0),
- средства ПВО – 660 (+0),
- самолеты – 331 (+0),
- вертолеты – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7049 (+8),
- крылатые ракеты ‒ 1846 (+1),
- корабли/катера ‒ 23 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильная техника и автоцистерны – 12149 (+46),
- специальная техника – 1443 (+7).
Заметим, что, несмотря на потери, российские войска имеют двадцатикратное преимущество в живой силе на Авдеевском направлении, где устраивают "мясные штурмы". Об этом заявил экс-командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий.
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