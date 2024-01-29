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ВСУ устроили изрядную "демобилизацию" оккупантам: какие у врага потери

ВСУ устроили изрядную "демобилизацию" оккупантам: какие у врага потери

Военная каска российских оккупантов / Фото: Associated Press

Силы обороны Украины также уничтожили десятки единиц вооружения и военной техники российских захватчиков.

Украинские войска ликвидировали на фронте еще 1070 российских оккупантов в течение 28 января.

Об этом Генштаб ВСУ сообщил 29 января.

Потери российских войск в живой силе с начала полномасштабной войны достигли уже 383 180 бойцов убитыми и ранеными.

Потери РФ на 29 января

Общие боевые потери врага ориентировочно составляют:

  • личный состав – около 383180 (+1070) человек,
  • танки ‒ 6290 (+10),
  • боевые бронированные машины ‒ 11696 (+25),
  • артиллерийские системы – 9113 (+16),
  • РСЗО – 972 (+0),
  • средства ПВО – 660 (+0),
  • самолеты – 331 (+0),
  • вертолеты – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7049 (+8),
  • крылатые ракеты ‒ 1846 (+1),
  • корабли/катера ‒ 23 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильная техника и автоцистерны – 12149 (+46),
  • специальная техника – 1443 (+7).
Потери российской армии на 29 января 2024 года / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook
Потери российской армии на 29 января 2024 года / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Заметим, что, несмотря на потери, российские войска имеют двадцатикратное преимущество в живой силе на Авдеевском направлении, где устраивают "мясные штурмы". Об этом заявил экс-командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий.

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