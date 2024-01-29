ВСУ устроили изрядную "демобилизацию" оккупантам: какие у врага потери

Силы обороны Украины также уничтожили десятки единиц вооружения и военной техники российских захватчиков.

Украинские войска ликвидировали на фронте еще 1070 российских оккупантов в течение 28 января.

Об этом Генштаб ВСУ сообщил 29 января.

Потери российских войск в живой силе с начала полномасштабной войны достигли уже 383 180 бойцов убитыми и ранеными.

Потери РФ на 29 января

Общие боевые потери врага ориентировочно составляют:

личный состав – около 383180 (+1070) человек,

танки ‒ 6290 (+10),

боевые бронированные машины ‒ 11696 (+25),

артиллерийские системы – 9113 (+16),

РСЗО – 972 (+0),

средства ПВО – 660 (+0),

самолеты – 331 (+0),

вертолеты – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7049 (+8),

крылатые ракеты ‒ 1846 (+1),

корабли/катера ‒ 23 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильная техника и автоцистерны – 12149 (+46),

специальная техника – 1443 (+7).

Потери российской армии на 29 января 2024 года / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Заметим, что, несмотря на потери, российские войска имеют двадцатикратное преимущество в живой силе на Авдеевском направлении, где устраивают "мясные штурмы". Об этом заявил экс-командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий.

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