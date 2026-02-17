ВСУ устроили ночь "бавовни" оккупантам: в Генштабе рассказали, какие цели удалось уничтожить

Вертолет / © Associated Press

В ночь на 17 февраля украинские защитники провели результативную атаку на объекты врага во временно оккупированном Крыму. В районе населенного пункта Камышлы был поражен российский корабельный многофункциональный вертолет Ка-27.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Кроме поражения авиационной техники, Силы обороны нанесли удары по инфраструктуре, обеспечивающей работу вражеских беспилотников. В частности, 16 февраля 2026 года было поражено три пункта управления БПЛА оккупантов:

В районе Гуляйполя (временно оккупирована территория Запорожской области);

В районе населенного пункта Затишье (временно оккупирована территория Запорожской области);

В районе Анатолиевки (Курская область, РФ).

«Силы обороны Украины и дальше будут системно наносить удары по объектам, обеспечивающим управление войсками, авиацию и беспилотные подразделения российского агрессора», — подчеркнули в Генштабе.

Напомним, Силы обороны Украины также наносили удары по военным и логистическим объектам РФ как на ее территории, так и на временно оккупированных землях. В ночь на 17 февраля подразделения ВСУ поразили нефтеперерабатывающий завод «Ильский» в Краснодарском крае России.

Ильский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих объектов юга РФ с мощностью около 6,6 млн. тонн нефти в год и играет роль в обеспечении российской армии.

Кроме того, украинские военные поразили районы сосредоточения противника на временно оккупированных территориях Запорожской области, в частности, вблизи Розовки и Любимовки. Под удары также попали логистические объекты врага, среди которых склады материально-технического обеспечения в Донецке и Лидино, а также узел связи 127-й мотострелковой дивизии в Зеленополе.