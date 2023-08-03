ВСУ устроили "ночную дискотеку" оккупантам на Запорожье: зрелищное видео

ВСУ на Запорожье устроили ряд атак по российским войскам из артиллерии и кассетными боеприпасами.

Соответствующим видео в Сети поделился журналист, главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

На видео зафиксированы моменты ударов со стороны Сил обороны Украины по оккупантам в Новопрокоповке на Запорожье. Когда именно были сняты эти кадры – не указано.

"Ночная дискотека в Новопрокоповке южнее Роботиного Запорожской области. Детонация вражеской бронетехники после отработки артиллерии, горит склад БК и напоследок обстрел кассетными боеприпасами российских позиций", — говорится в сообщении Бутусова.

"Ночная дискотека" у оккупантов на Запорожье: ВСУ атаковали врага кассетными боеприпасами

Ситуация на фронте в Запорожской области

В свежей статье The New York Times говорится, что на прошлой неделе Силы обороны Украины активизировали контрнаступление двумя ударами на юге: вероятно, на Мелитополь и Бердянск Запорожской области. "Мы начинаем видеть, как россияне отступают", — сказал изданию экс-командующий силами НАТО в Европе Филипп Бридлав.

А в МВД Украины проинформировали 3 августа, что подразделения Нацгвардии продвинулись на 650 м в глубь обороны оккупантов, на 1,5 км по фронту и закрепились на занятом рубеже на Мелитопольском направлении.

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