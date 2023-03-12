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ВСУ устроили оккупантам "бавовну" в Олешках – уничтожен склад из БК

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
2185
Время на прочтение
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ВСУ устроили оккупантам "бавовну" в Олешках – уничтожен склад из БК

Фото: Associated Press

Российские захватчики продолжают ежедневные обстрелы Херсона и области.

Украинские войска наносят точечные удары по расположению армии Российской Федерации. В результате одного из таких ударов был уничтожен склад из БК в районе города Олешки Херсонской области.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк.

"Уничтожен склад боекомплекта в районе Олешек. Но враг продолжает вместе с нашей работой обстреливать населенные пункты левобережья для того, чтобы запугать людей, совершающих движение сопротивления, которое поддерживает Украину", – сказала она.

По словам Гуменюк, враг ведет огонь не только по освобожденной территории, но и по левобережью региона.

Кроме того, захватчики отбирают у людей транспортные средства.

Напомним, утром 11 марта россияне в очередной раз атаковали Херсон. В результате удара три человека погибли, еще двое – получили травмы.

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Дата публикации
Просмотры
2185
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