Российский FPV-дрон / © Associated Press

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Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области украинские защитники нанесли удар по пункту постоянной дислокации российского подразделения испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон».

Об этом сообщили в Силах обороны Юга Украины.

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«По имеющимся разведывательным данным, уничтожена учебно-тренировочная база для подготовки пилотов врага, места расположения личного состава и хранения беспилотников. Также подтверждено поражение представителей руководящего состава подразделения. Предварительно потери противника могут составлять более 30 погибших и до 70 раненых», — говорится в сообщении военных.

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После попадания на территории объекта началась вторичная детонация боеприпасов, которая длилась некоторое время. По информации Сил обороны Юга, из-за значительного числа раненых российских военных срочно доставляли в местную больницу Бердянска. Тела погибших оккупантов, по имеющимся данным, вывезли из города в направлении временно оккупированного Мариуполя.

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Операцию спланировал координационный центр применения ударных беспилотных систем центра объединенной огневой поддержки группировки войск «Юг».

К выполнению боевого задания привлекли несколько украинских подразделений и спецслужб:

Harpy Group;

Службу внешней разведки Украины;

Центр специальных операций «Альфа» СБУ;

422-й отдельный полк беспилотных систем Luftwaffe;

427-м отдельная бригада беспилотных систем «Рарог».

Напомним, ранее в Запорожье украинские военные наносили удары по российским операторам беспилотников. В частности, «Отряды Буданова» ликвидировали трех пилотов элитного формирования «Рубикон» и ранили еще одного. Операция прошла во временно оккупированном Днепрорудном Запорожской области.

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