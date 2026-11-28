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ВСУ устроили разгром россиянам на юге: уготовили по дислокации "Рубикона", куча 200-х
Украинские защитники нанесли прицельный удар по одному из ключевых центров подготовки российских операторов БпЛА в оккупированном Бердянске.
Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области украинские защитники нанесли удар по пункту постоянной дислокации российского подразделения испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон».
Об этом сообщили в Силах обороны Юга Украины.
Удар ВСУ по «Рубикону» в Бердянске: что уничтожено и какие потери РФ
«По имеющимся разведывательным данным, уничтожена учебно-тренировочная база для подготовки пилотов врага, места расположения личного состава и хранения беспилотников. Также подтверждено поражение представителей руководящего состава подразделения. Предварительно потери противника могут составлять более 30 погибших и до 70 раненых», — говорится в сообщении военных.
После попадания на территории объекта началась вторичная детонация боеприпасов, которая длилась некоторое время. По информации Сил обороны Юга, из-за значительного числа раненых российских военных срочно доставляли в местную больницу Бердянска. Тела погибших оккупантов, по имеющимся данным, вывезли из города в направлении временно оккупированного Мариуполя.
Кто организовал атаку на базу российского «Рубикона»
Операцию спланировал координационный центр применения ударных беспилотных систем центра объединенной огневой поддержки группировки войск «Юг».
К выполнению боевого задания привлекли несколько украинских подразделений и спецслужб:
Harpy Group;
Службу внешней разведки Украины;
Центр специальных операций «Альфа» СБУ;
422-й отдельный полк беспилотных систем Luftwaffe;
427-м отдельная бригада беспилотных систем «Рарог».
Напомним, ранее в Запорожье украинские военные наносили удары по российским операторам беспилотников. В частности, «Отряды Буданова» ликвидировали трех пилотов элитного формирования «Рубикон» и ранили еще одного. Операция прошла во временно оккупированном Днепрорудном Запорожской области.