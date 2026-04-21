ВСУ устроили российской армии адские сутки: артиллерийский погром и "минус" полк за день
Генштаб ВСУ отчитывается о масштабном уничтожении артиллерийских подразделений врага — «минус» 82 системы за сутки.
Общие потери российской армии в Украине уже достигли 1 320 310 бойцов. Только за последние сутки Силы обороны ликвидировали еще более тысячи оккупантов и десятки единиц вражеской техники.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Потери врага на 21 апреля 2026 года
Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения по 21 апреля ориентировочно составляют:
личного состава — около 1 320 310 (+1 040) человек
танков — 11 884 (+0) ед.
боевых бронированных машин — 24 429 (+7) ед.
артиллерийских систем — 40 478 (+82) ед.
РСЗО — 1 749 (+1) ед.
средств ПВО — 1 350 (+0) ед.
самолетов — 435 (+0) ед.
вертолетов — 350 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 250 463 (+1 905) ед.
крылатых ракет — 4 549 (+0) ед.
кораблей / катеров — 33 (+0) ед.
подводных лодок — 2 (+0) ед.
автомобильной техники и автоцистерн — 90 763 (+192) ед.
специальной техники — 4 132 (+0) ед.
Напомним, министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что на сегодня Россия теряет 254 военных на квадратный километр, а в Донецкой области — 428. Потери врага превышают темпы его мобилизации.