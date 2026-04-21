ВСУ устроили российской армии адские сутки: артиллерийский погром и "минус" полк за день

Разбитая позиция российских войск / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Общие потери российской армии в Украине уже достигли 1 320 310 бойцов. Только за последние сутки Силы обороны ликвидировали еще более тысячи оккупантов и десятки единиц вражеской техники.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на 21 апреля 2026 года

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения по 21 апреля ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 320 310 (+1 040) человек

танков — 11 884 (+0) ед.

боевых бронированных машин — 24 429 (+7) ед.

артиллерийских систем — 40 478 (+82) ед.

РСЗО — 1 749 (+1) ед.

средств ПВО — 1 350 (+0) ед.

самолетов — 435 (+0) ед.

вертолетов — 350 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 250 463 (+1 905) ед.

крылатых ракет — 4 549 (+0) ед.

кораблей / катеров — 33 (+0) ед.

подводных лодок — 2 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн — 90 763 (+192) ед.

специальной техники — 4 132 (+0) ед.

Напомним, министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что на сегодня Россия теряет 254 военных на квадратный километр, а в Донецкой области — 428. Потери врага превышают темпы его мобилизации.