ВСУ устроили врагу "адский" июнь: Генштаб раскрыл суточные потери

Потери РФ / © Associated Press

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Силы обороны Украины за 18 июня ликвидировали или ранили еще 1370 российских военных. Кроме того, уничтожены десятки вражеских артиллерийских систем.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на 19 июня 2026 года

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабной войны до 19 июня 2026 года ориентировочно составляют:

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личного состава — около 1 389 420 (+1 370) человек

танков — 12 040 (+2) ед.

боевых бронированных машин — 24 783 (+4) ед.

артиллерийских систем — 44 298 (+58) ед.

реактивных систем залпового огня — 1881 (+4) ед.

средств противовоздушной обороны — 1432 (+1) ед.

самолетов — 436 (+0) ед.

вертолетов — 353 (+0) ед.

наземных роботизированных комплексов — 1688 (+4) ед.

беспилотников оперативно-тактического уровня — 359 557 (+1 968) ед.

крылатых ракет — 4 787 (+4) ед.

кораблей и катеров — 33 (+0) ед.

подводных лодок — 2 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн — 108 866 (+441) ед.

специальной техники — 4 309 (+3) ед.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия ежемесячно теряет на фронте не менее 30 тыс. военных убитыми и ранеными. Глава государства подчеркнул, что этот показатель будет расти благодаря усилению украинской обороны, а также подчеркнул, что ВСУ являются главной армией Европы, способной сдерживать вражескую агрессию.

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