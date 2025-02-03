ВСУ увеличили количество подразделений, которые выводятся на восстановление боеспособности – Сырский

В январе Вооруженные силы Украины смогли увеличить количество подразделений, которые выводятся на восстановление боеспособности.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Facebook.

"В январе мы смогли несколько увеличить количество подразделений, которые выводятся на восстановление боеспособности. Есть соответствующие планы и на следующий период", – написал он.

Александр Сырский отметил, что учитывает вызовы времени и работает с командой на усиление армии даже в сложившихся непростых условиях.

"Продолжается реформа организационной структуры Вооруженных сил. Приступили к реализации мер по переходу на корпусную структуру", — отметил он.

Ранее Сырский сообщил, как уменьшить случаи СОЧ.

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