ВСУ освободили еще три населенных пункта на госгранице с РФ - 247 отдельный батальон

Вооруженные силы Украины деоккупировали еще три населенных пункта в Харьковской области, которые расположены у российской границы. Это - Липцы, Глубокое и Стрелечье.

В освобожденных от россиян населенных пунктах ВСУ подняли государственный флаг Украины.

Об этом сообщает 247-й отдельный батальон 127-й отдельной бригады в Telegram.

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247-й отдельный батальон 127-й отдельной бригады в ходе успешной наступательной операции освободил населенные пункты Липцы, Глубокое и Стрелечье. Это наша земля. Она есть, была и будет Украиной. Никакого "русского мира" здесь не будет. Мы выгоним оккупантов из каждого украинского города и села", — говорится в сообщении.

Заметим, официальной информации об освобожденных населенных пунктах от Генерального штаба пока нет.

Напомним, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, по состоянию на 13 сентября армия Украины освободила от оккупационных войск уже 3800 квадратных километров территории Харьковщины. Впрочем, операция в регионе продолжается.

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