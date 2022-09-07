"ВСУ уже близко": горсовет Купянска впервые за более 5 месяцев обратился к жителям

Городской совет Купянска, который с конца февраля находится под российской оккупацией, впервые за более 5 месяцев обратился к жителям города в социальных сетях.

Видеообращение депутата городского совета Вадима Крохмаля появилось на Facebook-странице горсовета вечером, 6 сентября.

"Уважаемые купянчане! Пожалуйста, не пренебрегайте своей безопасностью и безопасностью своих близких! Готовьте хранилища и стратегический запас пищи. Держите заряженными павербанки. ВСУ уже близко. Купянск — всегда был и остается украинским городом. Следите за сообщениями из официальных источников", — говорится в сообщении.

Крахмал отметил, что жители города уже устали от оккупации.

"Пришла беда в наш город: нет достойных условий жизни, связи, условий для свободного передвижения", — сказал он.

Депутат обратил внимание, что оккупанты пытаются провести в городе так называемый "референдум", а местные коллаборанты помогают в этом. Он призвал жителей Купянска не участвовать в псевдореферендуме, который готовят оккупанты, а также предупредил, что у СБУ есть список всех коллаборантов города, которые согласились сотрудничать с РФ.

"Очень скоро ВСУ освободят Купянск. Мы это знаем и уверены в этом. Государство не забыло никого", — подытожил депутат.

Ранее советник Офис президента Алексей Арестович рассказал об успешных действиях ВСУ, которые помогут обстреливать силы оккупантов в Изюме и Купянске на Харьковщине.

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