ВСУ уже несколько месяцев блокируют окупантов на агрегатном заводе возле Волчанска — ОТУ "Харьков"

С самого начала на заводе было ориентировочно 40 окупантов.
Российское угропование остается заблокированным на агрегатном заводе возле Волчанска, что в Харьковской области.
Об этом сообщил спикер ОТУ "Харьков" Виталий Саранцев в эфире телемарафона.
По его словам, они там находятся несколько месяцев с начала наступления российских сил на Харьковщину. Они задачи задачи с помощью беспилотников.
"В самом начале там было около 40 захватчиков. Они там понесут — есть у них и погибшие, и раненые. Есть раненые лежачие, есть раненые, которые способны вести бой. Определенное количество их там остается, точную цифру я не могу сказать по определенным. рассуждений", — отметил он.
Напомним, Россия отвела некоторые подразделения из Харьковской области на Курское направление.
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