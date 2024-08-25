ВСУ уже несколько месяцев блокируют окупантов на агрегатном заводе возле Волчанска — ОТУ "Харьков"

С самого начала на заводе было ориентировочно 40 окупантов.

Российское угропование остается заблокированным на агрегатном заводе возле Волчанска, что в Харьковской области.

Об этом сообщил спикер ОТУ "Харьков" Виталий Саранцев в эфире телемарафона.

По его словам, они там находятся несколько месяцев с начала наступления российских сил на Харьковщину. Они задачи задачи с помощью беспилотников.

"В самом начале там было около 40 захватчиков. Они там понесут — есть у них и погибшие, и раненые. Есть раненые лежачие, есть раненые, которые способны вести бой. Определенное количество их там остается, точную цифру я не могу сказать по определенным. рассуждений", — отметил он.

Напомним, Россия отвела некоторые подразделения из Харьковской области на Курское направление.

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