"ВСУ уже поднимают украинский флаг": Гайдай заявил, что деоккупация Луганщины официально начата

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что официально начата декупация Луганской области.
Уже сегодня вооруженные силы в некоторых населенных пунктах Лушанщины подняли украинские флаги.
Об этом Гайдай рассказал в своем ТикТоке.
"А сейчас уже официально: деоккупация Луганской области началась. Несколько населенных пунктов уже освобождены от российской армии, и там уже Вооруженные силы Украины поднимают украинский флаг. Двигаемся дальше. Спасибо нашим Вооруженным силам за такие замечательные новости. Помогаем им, не устаем, верим в нашу победу. Луганщина – это Украина. Так было, есть и так будет", — подчеркнул Гайдай.
Напомним, ранее стало известно, что над поселком Белогоровка Луганской области уже снова развевается сине-желтый флаг. Там украинские защитники уничтожили немало рашистской техники, захватили трофеи и взяли в плен более двух десятков оккупантов.
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