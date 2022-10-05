"ВСУ уже поднимают украинский флаг": Гайдай заявил, что деоккупация Луганщины официально начата

Уже сегодня вооруженные силы в некоторых населенных пунктах Лушанщины подняли украинские флаги.

Об этом Гайдай рассказал в своем ТикТоке.

"А сейчас уже официально: деоккупация Луганской области началась. Несколько населенных пунктов уже освобождены от российской армии, и там уже Вооруженные силы Украины поднимают украинский флаг. Двигаемся дальше. Спасибо нашим Вооруженным силам за такие замечательные новости. Помогаем им, не устаем, верим в нашу победу. Луганщина – это Украина. Так было, есть и так будет", — подчеркнул Гайдай.

Напомним, ранее стало известно, что над поселком Белогоровка Луганской области уже снова развевается сине-желтый флаг. Там украинские защитники уничтожили немало рашистской техники, захватили трофеи и взяли в плен более двух десятков оккупантов.

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