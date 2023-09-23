ВСУ уже в этом году могут зайти в Крым: военный эксперт назвал признаки

В настоящее время ВСУ получают преимущество в воздухе ударами по разным объектам Крыма, в будущем это может позволить украинской авиации работать в небе над полуостровом.

У ВСУ есть возможность еще в этом году зайти в Крым. Недаром сейчас проводятся операции, которые готовят остров как поле боя.

Об этом сообщил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в ежедневном обзоре фронта на "24 Канале".

О возможности захода в Крым свидетельствуют нынешние события на фронте и регулярные удары по полуострову. В частности, 23 сентября в районе Джанкоя были слышны взрывы.

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Свитан отметил, что сейчас ВСУ получают преимущество в воздухе ударами по разным объектам Крыма. В будущем это может позволить украинской авиации работать в небе над полуостровом. В частности, наши Сушки и МиГи могут сбрасывать авиабомбы и запускать ракеты.

"Шансы зайти в Крым еще в этом году есть. Впрочем, деоккупировать его до января не получится. Особенно будет сложно с горной южной частью. Однако на севере временно оккупированного полуострова наши войска могут полностью оказаться еще в этом году", — резюмировал эксперт.

Напомним, ранее глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов уточнил, на какие именно объекты в оккупированном Крыму направлены удары ВСУ.

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