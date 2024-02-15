ВСУ в Авдеевке кое-где отходят на более выгодные позиции, задействована запасная логистическая артерия

В ОСГВ "Таврия" сообщили, что предусмотрены запасные варианты развития событий и ведения боевых действий в зависимости от ситуации, которая является динамичной.

Подразделения ВСУ в районе Авдеевки проводят маневр для кое-где отхода на более выгодные позиции, иногда происходит отбивание позиций. Снабжение Авдеевки и эвакуация оттуда усложнены, поэтому задействована запасная логистическая артерия.

Об этом начальник отдела по связям с общественностью ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лыховий сообщил в эфире телемарафона 15 февраля.

На Авдеевском направлении ситуация остается очень напряженной, но контролируемой.

Потери врага на Авдеевском направлении

"Из статистики за минувшую ночь — с 18 часов вчерашнего дня до 6 часов утра этого дня россияне потеряли личного состава 208 человек. Из них безвозвратные потери россиян с Авдеевского направления к остальным направлениям операционной зоны ОСГВ "Хортица" составляют 20 к 1. Это еще одна красноречивое свидетельство того, насколько ожесточенна ситуация для врага именно на Авдеевском направлении", – рассказал Лыховий.

Всего в операционной зоне ОСГВ "Таврия" за минувшие сутки российские оккупанты нанесли 43 авиаудара, провели 64 боевых столкновения, совершили 1080 артобстрелов.

"Львиная доля каждой из этих цифр – это именно Донетчина, именно Авдеевское направление", – отметил представитель ВСУ.

Общие потери врага в живой силе за 14 февраля составляют 526 человек. Что касается техники, то было уничтожено или повреждено 55 единиц, без учета беспилотников: речь идет о трех танках, 25 бронемашинах, 30 артиллерийских системах, средстве ПВО, 13 автомобилях. Кроме того, уничтожены еще пять важных объектов противника, среди которых два пункта управления БПЛА и три района сосредоточения личного состава.

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Ситуация в Авдеевке

"Что касается непосредственно Авдеевки, где линия фронта очень динамична, и происходит маневр нашими подразделениями для кое-где отхода на более выгодные позиции, кое-где отражение позиций. Ключевое сообщение – снабжение и эвакуация в Авдеевку затруднена, но задействована запасная логистическая артерия, которая была подготовлена заранее", – рассказал Лыховий.

Он отметил, что каждое украинское подразделение знает свой маневр, у каждого есть своя задача.

"Видно общую картину событий, которая складывается. Предусмотрены запасные варианты развития событий и ведения боевых действий в зависимости от динамичной ситуации. Видно, куда враг хочет зайти. Он хочет пройти западнее Авдеевского коксохимического завода. Там он встречает достойное сопротивление", – сообщил спикер ОСГВ "Таврия".

Напомним, Третья отдельная штурмовая бригада ВСУ подтвердила, что была срочно передислоцирована для усиления в район Авдеевки. Бойцы сообщили о чрезвычайно критической ситуации.

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