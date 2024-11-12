Украинской армии не хватает бойцов для наступательных атак.

Вооруженные силы Украины "в беде", поскольку им не хватает пехоты и других важных запасов.

Об этом сообщил главный корреспондент Sky News Стюарт Рамзи, находящийся на востоке Украины.

По словам журналиста, украинская оборона "хорошо окопана", но страдает от "большой проблемы с количеством пехоты".

"Им приходится использовать американские танки в пехотных маневрах только для того, чтобы поддержать людей, потому что у них просто не хватает бойцов на земле, чтобы совершать наступательные атаки", – рассказал Рамзи.

Как отметил корреспондент, это означает, что получение Украиной помощи от партнеров, в частности от США, сейчас "абсолютно жизненно важно".

Но эти события происходят в то время, когда Киев опасается падения американской поддержки в результате победы Дональда Трампа на президентских выборах.

К слову, ветеран, глава волонтерского проекта Victory drones Мария Берлинская назвала три шага, как изменить к лучшему ситуацию с катастрофической нехваткой людей в ВСУ.

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