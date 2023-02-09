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ВСУ в Бердянске попали в захваченный россиянами аэродром: уничтожено более 100 оккупантов

ВСУ в Бердянске попали в захваченный россиянами аэродром: уничтожено более 100 оккупантов

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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ВСУ в Бердянске попали в захваченный россиянами аэродром: уничтожено более 100 оккупантов

Фото: wikimapia.org

Поврежден также вражеский склад с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, и РЛС.

В результате взрывов в Бердянске 8 февраля были попадания в захваченный россиянами аэродром и уничтожены более 100 вражеских бойцов.

Об этом Бердянская городская военная администрация сообщила в Сети 9 февраля.

"Получили от наших защитников уточненную информацию о вчерашних взрывах: есть попадание в аэродром", – говорится в заявлении.

"Этим прилетом наши воины уничтожили более ста оккупантов. Также пострадали склад с боеприпасами и горюче-смазочными материалами и радиолокационная станция", — добавили в ГВА.

Напомним, в середине января стало известно, что оккупанты начали обустраивать новую авиабазу в аэропорту Бердянска и размещать там вертолеты. По состоянию на то время на территории было зафиксировано по меньшей мере 17 вертолетов врага и различные фортификационные сооружения.

Добавим, по мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, российские войска могут попытаться наступать в Харьковской или Запорожской областях.

Как сообщил 9 февраля мэр Мелитополя Иван Федоров, на временно захваченных территориях Запорожской области фиксируется накопление вражеских войск и техники. А наемники ЧВК "Вагнер" массово поселяются в дома украинцев.

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Дата публикации
Просмотры
2445
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