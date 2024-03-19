ВСУ в ближайшие месяцы не получат необходимо важные боеприпасы — News Week

По данным западных СМИ, первую партию артиллерийских снарядов можно ожидать в Украине не позже июня.

Боеприпасы Украине для фронта могут поступить через несколько месяцев.

Об этом пишет News Week.

В свете недавних неудач на поле битвы и политического раскола, который останавливает дополнительные пакеты американской помощи, европейские страны пообещали поддержать усилия под руководством Чехии по предоставлению Украине более 800 000 артиллерийских снарядов, включающей увеличение запасов Киева калибра 125 мм. Отчетом The Wall Street Journal, чешские чиновники нашли поставщиков со всего мира, чтобы выполнить свои обещания. Ожидается, что снаряды поступят партиями в Украину до конца года", — отметили авторы издания.

Информационное агентство напоминает, что на прошлой неделе высокопоставленный чешский чиновник сообщил Reuters, что первую партию артиллерийских снарядов можно ожидать в Украине не позже июня.

Западные разведчики подсчитали, что Украина ежедневно производит 2000 снарядов на каждые 10 000 выстрелов со стороны России. Летом Киев, по оценкам, выстреливал до 7 тысяч в день.

Недавно министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что около половины помощи, обещанной западными союзниками, не поступает по графику.

Ранее Европейский Союз заявил, что не предоставит Киеву 1 миллион артиллерийских снарядов до марта. По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, в этом месяце в Украину будет доставлено лишь около 52 процентов изначально обещанных блоком боеприпасов.

"Но чешские чиновники уверены в своих усилиях выполнить свои обещания Украине. Ранее Прага заявила, что имеет достаточно финансирования от своих союзников, чтобы приобрести первые 300 000 снарядов до 8 марта. Чешские чиновники также подтвердили журналу, что нашли дополнительные 700 000 снарядов для закупок иностранного поставщика примерно на 1,8 миллиарда долларов", — отметили в издании.

Напомним, чешский президент Петр Павел сообщил, что его страна стремится поскорее доставить Украине боеприпасы.

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