ВСУ в Чернобаевке ликвидировали еще одного российского генерала – Арестович

ВСУ в Чернобаевке ликвидировали уже второго генерала РФ.

Вооруженные силы Украины в Чернобаевке ликвидировали командующего 49-й общей военной армией Южного военного округа РФ генерал-лейтенанта Якова Резанцева.

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Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Вы будете смеяться, но это произошло на аэродроме в Чернобаевке. Мы также должны понять военнослужащих 7 десантно-штурмовой дивизии, потому что их передовой командный пункт также был на аэродроме в Чернобаевке. Теперь мы понимаем состояние военных РФ, которые категорически отказываются ехать воевать в Украину", — подчеркнул Арестович.

Отметим, что это уже второй генерал, ликвидированный в Чернобаевке. Ранее там был убит командующий 8-й армией Южного военного округа РФ генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

Напомним, украинские военные 24 марта десятый раз ударили по позициям российских войск в Чернобаевке Херсонской области.

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