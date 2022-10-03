ВСУ в Днепропетровской области сбили российскую ракету: фото

Вооруженные силы Украины в Днепропетровской области сбили российскую ракету.
Украинская ПВО сбила ракету 3 октября в 20:05 в Криворожском районе Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Удачная охота наших военных. К вечеру наша ПВО сбила в Криворожском районе вражескую ракету", — написал Резниченко.
Напомним, Германия передаст Украине четыре системы ПВО IRIS-T и другую военную помощь.
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