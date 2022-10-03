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ВСУ в Днепропетровской области сбили российскую ракету: фото

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ВСУ в Днепропетровской области сбили российскую ракету: фото

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Вооруженные силы Украины в Днепропетровской области сбили российскую ракету.

Украинская ПВО сбила ракету 3 октября в 20:05 в Криворожском районе Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Удачная охота наших военных. К вечеру наша ПВО сбила в Криворожском районе вражескую ракету", — написал Резниченко.

Напомним, Германия передаст Украине четыре системы ПВО IRIS-T и другую военную помощь.

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