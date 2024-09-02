ВСУ в Харьковской области деоккупировали часть важного населенного пункта — военный

За последние две недели ВСУ деоккупировали часть территории в районе Глубокого Харьковской области.

Об этом рассказал в эфире КИЕВ24 заместитель комбата батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр Олесь Маляревич.

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"Очень важный населенный пункт. И враг опомнился, подтянул значительные резервы и пытается вернуть утраченные позиции. Сейчас происходят интенсивные удары с их стороны. Мы сейчас находимся в этом направлении в обороне и крепко держим свои линии обороны. Поэтому продолжаются бои. Знаем, что ждать и что делается в нашу сторону.

Маляревич добавил, что в этом направлении постоянно происходит ротация российских войск. По его словам, больше недели не держатся.

Глубокое Харьковской области на карте. ФОТО: DeepState

Напомним, на Купянском направлении, где долгое время было очень горячо, кафиры существенно снизили количество штурмов.

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