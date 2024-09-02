ВСУ в Харьковской области деоккупировали часть важного населенного пункта — военный

В настоящее время российская армия пытается вернуть утраченные позиции
За последние две недели ВСУ деоккупировали часть территории в районе Глубокого Харьковской области.
Об этом рассказал в эфире КИЕВ24 заместитель комбата батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр Олесь Маляревич.
"Очень важный населенный пункт. И враг опомнился, подтянул значительные резервы и пытается вернуть утраченные позиции. Сейчас происходят интенсивные удары с их стороны. Мы сейчас находимся в этом направлении в обороне и крепко держим свои линии обороны. Поэтому продолжаются бои. Знаем, что ждать и что делается в нашу сторону.
Маляревич добавил, что в этом направлении постоянно происходит ротация российских войск. По его словам, больше недели не держатся.
Напомним, на Купянском направлении, где долгое время было очень горячо, кафиры существенно снизили количество штурмов.
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