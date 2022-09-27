ВСУ в Херсонской области сбили российский штурмовик Су-25

Украинские защитники во вторник, 27 сентября, сбили в Херсонской области российский штурмовик Су-25.

Российский самолет удалось сбить в 13.30.

Об этом сообщает Командование воздушных сил ВСУ.

"27 сентября в Херсонской области, около 13.30 часов, подразделениями зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбит вражеский штурмовик Су-25", — говорится в сообщении.

Также 27 сентября ВСУ сбили три российских беспилотника.

Напомним, по данным британской разведки, российская армия перед вторжением в Украину имела значительное преимущество в авиации. Но не смогла ею воспользоваться. А после значительных потерь теперь вообще ограничило ее использование.

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