ВСУ в Херсонской области сбили российский штурмовик Су-25

Украинские защитники во вторник, 27 сентября, сбили в Херсонской области российский штурмовик Су-25.
Российский самолет удалось сбить в 13.30.
Об этом сообщает Командование воздушных сил ВСУ.
"27 сентября в Херсонской области, около 13.30 часов, подразделениями зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбит вражеский штурмовик Су-25", — говорится в сообщении.
Также 27 сентября ВСУ сбили три российских беспилотника.
Напомним, по данным британской разведки, российская армия перед вторжением в Украину имела значительное преимущество в авиации. Но не смогла ею воспользоваться. А после значительных потерь теперь вообще ограничило ее использование.
Читайте также:
- Украинские защитники "минунули" вражеский штурмовик в Херсонской области
- Силы ПВО испугали российскую авиацию и не разрешили ракетами обстрелять Одесщину — Братчук
- У Балаклеи нашли остатки сбитого российского самолета Су-34: фото