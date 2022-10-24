ВСУ в Херсонской области сбили за сутки третий российский вертолет: мог быть с украинскими двигателями

Вертолет также был сбит в Бериславском районе.

Украинские защитники в Херсонской области вечером 24 октября сбили третий за сутки российский вертолет Ка-52. Он мог быть с украинскими двигателями.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

"24 октября, около 21.30 часов, в Бериславском районе Херсонщины, подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" Воздушных Сил ВС Украины сбит третий за сутки российский вертолет Ка-52, возможно с двигателями от украинского производителя", — говорится в сообщении.

Потери оккупационной армии на войне против Украины и скандал с "Мотор Сич"

ВСУ 24 октября, за пол часа сбили два российских вертолета Ка-52. Это произошло также в Бериславском районе Херсонской области.

Ранее СБУ задержала президента "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева по подозрению в работе на Российскую Федерацию.

24 октября СБУ опубликовала аудиозаписи телефонных разговоров президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, подтверждающих его сотрудничество с РФ. Он был не против, что Россия разбомбила часть "Мотор Сечи" и договаривался о поставках России новых двигателей.

Шевченковский районный суд Киева отправил 83-летнего Богуслаева под арест на 60 суток.

Всего на утро 24 октября в Украине ликвидировали 67070 оккупантов, сбили 270 самолетов и 243 вертолета.

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