ВСУ в Херсонской области уничтожили крупную ДРГ врага вместе с флотом — Гуменюк

Всего было уничтожено 7 моторных катеров и 20 окупантов.

Украинские военные в результате успешной операции уничтожили вражескую диверсионно-разведывательную группу российских захватчиков в Херсонской области.

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Об этом в эфире национального телемарафона сообщила глава Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

Гуменюк заявила, что украинские защитники уничтожили флотилию вместе с оккупантами, пытавшимися добраться до островов.

"Акция была неудачна, потому что все 7 лодок нами были уничтожены вместе с самими группами диверсантов. Общее количество их достигало 20 раш*стов", — заявила Гуменюк.

Отметим, что в Генеральном штабе 10 марта сообщили, что ВСУ от 24 февраля 2022-го по 10 марта 2023-го ВСУ уничтожили 156990 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 870 российских военных.

Кроме того, аналитики из американского Института изучения войны (ISW) считают, что российские войска готовятся к новой атаке на Угледар. Однако у них сохраняются проблемы с персоналом и боеприпасами.

Выпуск ТСН 19:30 за 9 марта 2023 | Новости Украины (полная версия на жестовом языке)

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