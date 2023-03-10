ВСУ в Херсонской области уничтожили крупную ДРГ врага вместе с флотом — Гуменюк

Всего было уничтожено 7 моторных катеров и 20 окупантов.
Украинские военные в результате успешной операции уничтожили вражескую диверсионно-разведывательную группу российских захватчиков в Херсонской области.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщила глава Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.
Гуменюк заявила, что украинские защитники уничтожили флотилию вместе с оккупантами, пытавшимися добраться до островов.
"Акция была неудачна, потому что все 7 лодок нами были уничтожены вместе с самими группами диверсантов. Общее количество их достигало 20 раш*стов", — заявила Гуменюк.
Отметим, что в Генеральном штабе 10 марта сообщили, что ВСУ от 24 февраля 2022-го по 10 марта 2023-го ВСУ уничтожили 156990 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 870 российских военных.
Кроме того, аналитики из американского Института изучения войны (ISW) считают, что российские войска готовятся к новой атаке на Угледар. Однако у них сохраняются проблемы с персоналом и боеприпасами.
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