ВСУ в июне показали рекорд по уничтожению техники оккупантов — инфографика

Вооруженные силы Украины в июне 2023 показали рекорд по уничтожению техники армии РФ. По данным военно-политического обозревателя Александра Коваленко, абсолютный и самый важный рекорд месяца – это количество уничтоженной артиллерии РФ.

Об этом он написал в Telegram.

Эксперт отметил, что рекорд был установлен не только по количеству уничтоженной ствольной артиллерии (688), но и РСЗО (57). Все это стало возможным благодаря эффективной контрбатарейной борьбе и раскрытию позиций оккупантов разведкой боем.

"В июне был установлен рекорд по количеству уничтоженных средств ПВО противника (56). Зачастую средства ПВО размещаются между второй и третьей линией обороны, либо и вовсе на третьей линии, в тылу. Эта планомерная работа по выжиганию средств ПВО так же являлась частью подготовки к наступлению", – отметил он.

Уничтожена техника РФ. / Фото: Министерство финансов Украины

Уничтожена техника РФ. / Фото: Министерство финансов Украины

Уничтожена техника РФ. / Фото: Министерство финансов Украины

Рекордным оказалось и количество уничтоженной спецтехники (122), поскольку вдоль линии фронта россияне вынуждены были активизировать все свои подразделения, инженерные в том числе, для поддержки полосы снабжения.

"Так же стоит упомянуть и другие позиции, пускай и не рекордные, но тоже важные. Одной из них является второй за всю полномасштабную войну показатель уничтоженных БПЛА (414). В этот показатель входят и Shahed-136. Вторым показателям за весь период войны стал и показатель уничтоженной автотехники (555). Это стало следствием массового вскрытия складов оккупантов и их уничтожения, в связи с чем склады были переведены на "колёса". Уничтожение логистических конвоев вернулось на уровень начала войны", — подчеркнул эксперт.

Число уничтоженных ББМ врага в июне составило 390 единиц.

"Собственно, таковы итоги июня. И они как нельзя лучше демонстрируют, что конкретно происходило в этом месяце. А происходило планомерное уничтожение сил и средств врага, что в значите", — резюмировал Коваленко.

Напомним, по состоянию на утро 1 июля 2023 года ВСУ уничтожили около 228 870 солдат армии РФ. За минувшие сутки было ликвидировано еще 530 оккупантов.

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