ВСУ в Луганской области освободили уже семь населенных пунктов: Гайдай обнародовал перечень

О названиях деоккупированных сел ранее не сообщалось.
ВСУ в Луганской области освободили уже семь населенных пунктов. Председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай подчеркнул, что это является свидетельством того, что регион будет деоккупирован.
Об этом он написал на своем телеграмм-канале.
Гайдай сообщил, что первой в Луганской области ВСУ освободили Грековку. Однако об деоккупации части Луганской области официально не сообщалось, поскольку там продолжались стабилизационные мероприятия.
По состоянию на 9 октября официально известно об освобождении таких населенных пунктов в Луганской области:
- село Новолюбовка Краснореченской поселковой громады Сватовского района;
- село Невское Краснореченской поселковой громады Сватовского района;
- село Грековка Краснореченской поселковой громады Сватовского района;
- село Новоегоровка Коломыйчицкой сельской громады Сватовского района;
- село Надежда Коломыйчицкой сельской громады Сватовского района;
- село Андреевка Коломыйчицкой сельской громады Сватовского района;
- село Стельмаховка Коломыйчицкой сельской громады Сватовского района.
Освобождение Луганской области: что известно
После контрнаступления в Харьковской области ВСУ начали освобождать временно оккупированные населенные пункты Луганской области. В начале недели глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что ВСУ освободили шесть населенных пунктов в области, однако из-за мер безопасности отказывался озвучивать их названия.
9 октября стало известно об освобождении села Стельмаховка Луганской области.
Российские оккупанты готовят оборону в Луганской области: стягивают туда технику, осуществляют минирование территории и сооружений. Россияне готовятся обороняться в Кременной и Сватово.
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