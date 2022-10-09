ВСУ в Луганской области освободили уже семь населенных пунктов: Гайдай обнародовал перечень

О названиях деоккупированных сел ранее не сообщалось.

ВСУ в Луганской области освободили уже семь населенных пунктов. Председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай подчеркнул, что это является свидетельством того, что регион будет деоккупирован.

Об этом он написал на своем телеграмм-канале.

Гайдай сообщил, что первой в Луганской области ВСУ освободили Грековку. Однако об деоккупации части Луганской области официально не сообщалось, поскольку там продолжались стабилизационные мероприятия.

По состоянию на 9 октября официально известно об освобождении таких населенных пунктов в Луганской области:

село Новолюбовка Краснореченской поселковой громады Сватовского района;

село Невское Краснореченской поселковой громады Сватовского района;

село Грековка Краснореченской поселковой громады Сватовского района;

село Новоегоровка Коломыйчицкой сельской громады Сватовского района;

село Надежда Коломыйчицкой сельской громады Сватовского района;

село Андреевка Коломыйчицкой сельской громады Сватовского района;

село Стельмаховка Коломыйчицкой сельской громады Сватовского района.

Освобождение Луганской области: что известно

После контрнаступления в Харьковской области ВСУ начали освобождать временно оккупированные населенные пункты Луганской области. В начале недели глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что ВСУ освободили шесть населенных пунктов в области, однако из-за мер безопасности отказывался озвучивать их названия.

9 октября стало известно об освобождении села Стельмаховка Луганской области.

Российские оккупанты готовят оборону в Луганской области: стягивают туда технику, осуществляют минирование территории и сооружений. Россияне готовятся обороняться в Кременной и Сватово.

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