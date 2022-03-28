ВСУ в Луганской области отбили пять атак оккупантов: самые горячие точки на 28 марта

ВСУ в Луганской области отбили пять атак оккупантов: самые горячие точки на 28 марта

Горячее всего сейчас в Рубежном, Северодонецке, Попасной.

Вооруженные силы Украины в ночь на 28 марта отбили пять атак оккупантов в Луганской области. Украинские защитники уничтожили два российских танка, боевую машину пехоты и один автомобиль.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

Также противник имел потери в живой силе. Данные по количеству уточняются.

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По словам председателя ОВА, горячее всего сейчас в Рубежном, Северодонецке, Попасной. Россияне не оставляют попыток захватить города, но успеха не имеют.

В Рубежном и Северодонецке повреждены жилые дома, горели квартиры.

"В результате обстрела потеряли одного рубижанина, еще один человек ранен — и уже находится в больнице", — отметил Гайдай.

Напомним, что в результате обстрелов армией РФ Боровского Луганской области найден погибший ребенок. Два человека ранены, из которых также один ребенок.

Сергей Гайдай

Сергей Гайдай

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