ВСУ в Луганской области отбили пять атак оккупантов: самые горячие точки на 28 марта

Горячее всего сейчас в Рубежном, Северодонецке, Попасной.
Вооруженные силы Украины в ночь на 28 марта отбили пять атак оккупантов в Луганской области. Украинские защитники уничтожили два российских танка, боевую машину пехоты и один автомобиль.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.
Также противник имел потери в живой силе. Данные по количеству уточняются.
По словам председателя ОВА, горячее всего сейчас в Рубежном, Северодонецке, Попасной. Россияне не оставляют попыток захватить города, но успеха не имеют.
В Рубежном и Северодонецке повреждены жилые дома, горели квартиры.
"В результате обстрела потеряли одного рубижанина, еще один человек ранен — и уже находится в больнице", — отметил Гайдай.
Напомним, что в результате обстрелов армией РФ Боровского Луганской области найден погибший ребенок. Два человека ранены, из которых также один ребенок.
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