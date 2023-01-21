ВСУ в Луганской области продвигаются вперед, оккупанты отступают возле Сватового – ISW

В районе Сватового и Кременной Луганской области подразделения Вооруженных сил Украины продолжают совершать наступательные действия. Украинские защитники отразили наступление российских оккупантов в районе Новоселовского (в 15 км северо-западнее Сватового).

Об этом идет речь в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Российские и украинские войска продолжали наступательные операции в районе Сватового", – отметили аналитики.

В отчете указывается, что подразделения российских оккупантов находятся в опасной ситуации, поскольку у них нет других населенных пунктов, к которым можно было бы отступить. В ISW добавили, что ВСУ продолжают попытки выйти в Кременную с юга, бои вокруг населенного пункта усиливаются.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что россияне "проседают" в направлении Кременной, поэтому стягивают туда еще больше мобилизованных и зеков-"вагнеровцев".

После деоккупации Кременной открывается путь в другие крупные города Луганской области – Северодонецка и Лисичанска. По словам Гайдая, продвижение украинских военных на этом направлении поможет разбить группировку врага, которая наступает на Бахмут.

Оккупанты "сдаются" в плен, а затем обстреливают ВСУ - Сергей Гайдай

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