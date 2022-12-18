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ВСУ в Луганской области ударили по штабу оккупантов, в котором те пробыли всего два дня: много погибших

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
2 мин
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ВСУ в Луганской области ударили по штабу оккупантов, в котором те пробыли всего два дня: много погибших

Иллюстрация / Фото: Getty Images

Жителей временно оккупированных территорий призывают анонимно сообщать о местонахождении оккупантов.

Украинские защитники точечным ударом уничтожили скопление оккупантов и их техники в помещении одного из образовательных учреждений города Счастье, Луганской области.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Как стало известно украинской стороне, 14 декабря оккупанты незаконно заехали в помещение одного из ПТУ в городе Счастье. Пробыли там они только два дня.

Сказано, что благодаря точечному удару 16 декабря было уничтожено 16 оккупантов и 12 единиц военной техники. Еще около травмированных 40 россиян попали в больницу. У них травмы разной тяжести.

"Удар стал возможным благодаря координации подполья и ВСУ. Центр национального сопротивления отмечает, что каждый житель временно оккупированных территорий может приблизить момент освобождения своего населенного пункта. Анонимно сообщить о местонахождении врага можно по ссылке", — говорится в сообщении.

Напомним, вооруженные силы Украины за сутки уничтожили еще 590 российских оккупантов — всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 98 280 оккупантов.

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Дата публикации
Просмотры
308
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