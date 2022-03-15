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ВСУ в Луганской области уничтожили три танка, одну БМП и личный состав оккупантов: фото

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ВСУ в Луганской области уничтожили три танка, одну БМП и личный состав оккупантов: фото

facebook.com/Сухопутные войска Украины

Украинские защитники продолжают ликвидировать оккупантов.

В Луганской области украинские защитники ликвидировали три танка Т-72, один БМП-3 и весь личный состав оккупантов.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.

"ВСУ показали результат слаженной и успешной работы пехотинцев и артиллеристов Королевской бригады в Луганской области. Минус три танка Т-72, одна БМП-3 и весь личный состав оккупантов", — говорится в сообщении.

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Напомним, Фрэнсис Фукуяма, американский политолог, всколыхнул мир новой статьей, в которой прогнозирует: "Россия идет к полному поражению в Украине".

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