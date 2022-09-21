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ВСУ в Луганской области уничтожили вражескую комендатуру, где, вероятно, находились чеченцы

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ВСУ в Луганской области уничтожили вражескую комендатуру, где, вероятно, находились чеченцы

Фото: Associated Press

Вооруженные силы Украины 20 сентября уничтожили оккупационную комендатуру в Сватово Луганской области, где, вероятно, находились чеченцы.

Оккупанты организовали в городе штаб и склад боеприпасов, однако все взлетело в воздух.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

"По предварительной информации, 250 россиян получили статусы "200-й" и "300-й". Скорее всего, в комендатуре находились чеченцы", — сказал Гайдай и добавил, что эту информацию сейчас проверяют.

Напомним, украинское командование подтверждает уничтожение "комендатуры" в городе Сватово, где армия РФ организовала штаб и склад боеприпасов. За прошедшие сутки там прогремели несколько взрывов. Речь идет о "хлопках" в "комендатуре", бывшем МКДС и складах боекомплекта в районе АТП.

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