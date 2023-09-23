ВСУ в наступлении теряют вдвое меньше военных, чем россияне — Буданов

У русских человеческий ресурс больше, поэтому ВСУ нужно наращивать количество артиллерии.

Украинские военные во время контрнаступательных действий теряют вдвое меньше личного состава, чем находящиеся в обороне россияне.

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Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью The Warzone.

Он заявил, что потери среди украинских военных выросли после перехода к активным контрнаступательным действиям, однако она все равно вдвое меньше, чем у россиян.

"Есть такая очень интересная особенность, что, несмотря на то, что мы идем в наступление, количество наших потерь все равно ниже, чем на стороне обороняющегося врага", — сказал Буданов.

Вместе с тем Буданов заявил, что у россиян человеческий ресурс больше, поэтому ВСУ нужно наращивать количество артиллерийских стволов на поле боя.

"И нам нужны системы вооружения большой дальности, чтобы поражать их командные пункты, материально-технические хранилища и т.д.", — сказал Буданов.

Напомним, ранее Кирилл Буданов заявлял, что Вооруженные силы Украины будут использовать американские танки Abrams для хорошо подготовленных прорывных операций.

Кроме того, мы ранее информировали, что командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, когда произойдет наибольший прорыв в контрнаступлении.

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