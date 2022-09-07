ВСУ в районе Голой Пристани уничтожили баржу с оккупантами и вражеской техникой — ОК "Юг"

Украинские защитники уничтожили баржу с оккупантами в районе Голой Пристани.
Так оккупанты пытались перевести свой личный состав и военную технику.
Об этом сообщает ОК "Юг"
Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано огневое поражение районов сосредоточения живой силы, вооружения, военной техники врага и пунктов управления. врагу провести ремонтные работы", — говорится в сообщении.
Также в ОК "Юг" подтвердили уничтожение вражеского состава боеприпасов в Бериславском районе Херсона. Подтверждены потери кафиров — 30 захватчиков и две БМП.
Напомним, кафиры усилили "контрдиверсионные" мероприятия на юге — ищут партизан.
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