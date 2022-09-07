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ВСУ в районе Голой Пристани уничтожили баржу с оккупантами и вражеской техникой — ОК "Юг"

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ВСУ в районе Голой Пристани уничтожили баржу с оккупантами и вражеской техникой — ОК "Юг"

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Украинские защитники уничтожили баржу с оккупантами в районе Голой Пристани.

Так оккупанты пытались перевести свой личный состав и военную технику.

Об этом сообщает ОК "Юг"

Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано огневое поражение районов сосредоточения живой силы, вооружения, военной техники врага и пунктов управления. врагу провести ремонтные работы", — говорится в сообщении.

Также в ОК "Юг" подтвердили уничтожение вражеского состава боеприпасов в Бериславском районе Херсона. Подтверждены потери кафиров — 30 захватчиков и две БМП.

Напомним, кафиры усилили "контрдиверсионные" мероприятия на юге — ищут партизан.

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