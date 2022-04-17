ВСУ в результате контрнаступления освободили несколько населенных пунктов в Харьковской области

ВСУ в результате контрнаступления освободили несколько населенных пунктов в Харьковской области

ВСУ продолжают эффективно сдерживать оккупантов по другим направлениям от Харькова.

В Харьковской области украинские защитники провели несколько успешных операций и в результате контрнаступления ВСУ освободили Базалиевку, Лебяже, часть Кутузовки, а в районе села Малая Рогань подразделения Вооруженных сил Украины продвинулись дальше на Восток. Благодаря спецоперации враг отброшен подальше от областного центра.

Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов в воскресенье, 17 апреля.

Синегубов подчеркнул, что ВСУ продолжают эффективно сдерживать оккупантов по другим направлениям от Харькова. На днях реактивным огнем 81-й отдельная аэромобильная бригада под Харьковом уничтожила 5 российских танков, 10 бронированных единиц техники и около 100 оккупантов.

"Все попытки врага захватить Харьков были и будут тщетны и приведут лишь к еще большим потерям среди оккупантов. Город под надежной защитой ВСУ, мы не раз повторяли, что просчитали все сценарии россиян. И ко всем мы хорошо подготовились", — написал глава области.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, российские воины все чаще отказываются участвовать в боевых действиях против Украины. Один из последних случаев – на военных полигонах в России зафиксировали более 50 случаев "самоволки".

Читайте также: