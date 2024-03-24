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ВСУ в сутки "закобзонили" почти тысячу россиян: данные Генштаба

ВСУ в сутки "закобзонили" почти тысячу россиян: данные Генштаба

Оккупантов стало меньше / Фото: Associated Press

Россияне несут потери.

Потери России в войне против Украины к утру воскресенья 24 марта составляют 990 оккупантов.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.03.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 436 750 (+990) человек ликвидировано
  • танков – 6876 (+24)
  • боевых бронированных машин – 13 158 (+28)
  • артиллерийских систем – 10 855 (+44)
  • РСЗО — 1018
  • средства ПВО – 723
  • самолетов — 347
  • вертолетов — 325
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8510 (+47)
  • крылатые ракеты — 1992
  • корабли/катера — 26
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн — 14 407 (+63)
  • специальная техника — 1778 (+10)

Как сообщалось, глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун рассказал, чего стоит России наступление в Украине. По его словам, РФ несет огромные потери в живой силе и технике при даже минимальных продвижениях.

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