ВСУ в сутки "закобзонили" почти тысячу россиян: данные Генштаба

Потери России в войне против Украины к утру воскресенья 24 марта составляют 990 оккупантов.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.03.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 436 750 (+990) человек ликвидировано

танков – 6876 (+24)

боевых бронированных машин – 13 158 (+28)

артиллерийских систем – 10 855 (+44)

РСЗО — 1018

средства ПВО – 723

самолетов — 347

вертолетов — 325

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8510 (+47)

крылатые ракеты — 1992

корабли/катера — 26

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн — 14 407 (+63)

специальная техника — 1778 (+10)

Как сообщалось, глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун рассказал, чего стоит России наступление в Украине. По его словам, РФ несет огромные потери в живой силе и технике при даже минимальных продвижениях.

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