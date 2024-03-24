ВСУ в сутки "закобзонили" почти тысячу россиян: данные Генштаба

Россияне несут потери.
Потери России в войне против Украины к утру воскресенья 24 марта составляют 990 оккупантов.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.03.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 436 750 (+990) человек ликвидировано
- танков – 6876 (+24)
- боевых бронированных машин – 13 158 (+28)
- артиллерийских систем – 10 855 (+44)
- РСЗО — 1018
- средства ПВО – 723
- самолетов — 347
- вертолетов — 325
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8510 (+47)
- крылатые ракеты — 1992
- корабли/катера — 26
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн — 14 407 (+63)
- специальная техника — 1778 (+10)
Как сообщалось, глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун рассказал, чего стоит России наступление в Украине. По его словам, РФ несет огромные потери в живой силе и технике при даже минимальных продвижениях.
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