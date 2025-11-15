- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 217
- Время на прочтение
- 1 мин
ВСУ в сутки "закобзонили" тысячу россиян: Генштаб раскрыл детали
За прошедшие сутки российские солдаты понесли немало потерь на фронте.
Войска врага и дальше теряют живую силу и технику в войне против Украины. По итогам прошедших суток ВСУ на фронте ликвидировали еще 1 000 захватчиков.
Об этом 15 ноября сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.11.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 157 400 (+1 000)
танков — 11 350 (+6)
боевых бронированных машин — 23 588 (+19)
артиллерийских систем — 34 443 (+20)
РСЗО — 1 541 (+1)
средства ПВО — 1 244 (+2)
самолетов — 428
вертолетов — 347
БпЛА оперативно-тактического уровня — 80 877 (+490)
крылатые ракеты — 3 940 (+14)
корабли / катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильная техника и автоцистерны — 67 396 (+90)
специальная техника — 3 998 (+2)
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия с начала 2025 года потеряла на фронте практически столько же людей, сколько и мобилизовала.