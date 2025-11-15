ВСУ в сутки "закобзонили" тысячу россиян: Генштаб раскрыл детали

Оккупанты / © Associated Press

Реклама

Войска врага и дальше теряют живую силу и технику в войне против Украины. По итогам прошедших суток ВСУ на фронте ликвидировали еще 1 000 захватчиков.

Об этом 15 ноября сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.11.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 157 400 (+1 000)

Реклама

танков — 11 350 (+6)

боевых бронированных машин — 23 588 (+19)

артиллерийских систем — 34 443 (+20)

РСЗО — 1 541 (+1)

Реклама

средства ПВО — 1 244 (+2)

самолетов — 428

вертолетов — 347

БпЛА оперативно-тактического уровня — 80 877 (+490)

Реклама

крылатые ракеты — 3 940 (+14)

корабли / катера — 28

подводные лодки — 1

автомобильная техника и автоцистерны — 67 396 (+90)

Реклама

специальная техника — 3 998 (+2)

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия с начала 2025 года потеряла на фронте практически столько же людей, сколько и мобилизовала.