ВСУ ведут контрнаступление на трех участках фронта: аналитики назвали, где есть успех

Силы обороны Украины 14 июля совершали контрнаступательные операции на трех участках линии фронта. Украинская армия имеет успехи на некоторых участках.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что Генштаб Украины сообщил о продолжении наступательных действий украинских войск на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. В то же время отмечено, что украинские силы добились частичного успеха на направлении Белая Гора — Андреевка, северо-западнее Бахмута.

Украинский заместитель директора Департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович заявил, что украинские силы продвинулись более чем на 1700 метров на некоторых участках Мелитопольского направления.

Российские блоггеры утверждали, что украинские защитники совершили локальный прорыв российских оборонных рубежей к северу от Приютного, что в 15 км северо-западнее Великой Новоселки.

Как сообщил Генштаб 15 июля, российские захватчики продолжают основные усилия сосредоточиваться на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и 1 – по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 9 артиллерийских средств на огневых позициях.