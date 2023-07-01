ВСУ ведут наступательные действия и закрепляются по нескольким направлениям: аналитики ISW

Украинские вооруженные силы ведут наступательные действия на границе между Донецкой и Запорожской областями, а также на Бахмутском направлении. Силы обороны закрепляются на новейших позициях.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Донбасс

Аналитики подчеркивают, что украинские силы продолжали контрнаступление. Они добились определенных успехов в районе Бахмута 30 июня. Со ссылкой на Генштаб ВСУ сообщается, что украинские силы добились частичного успеха на линии Привиль-Железянское и закрепили новые позиции.

Тем временем российские блоггеры утверждали, что ВСУ добились успехов у дамбы Курдюмовка примерно в 13 км юго-западнее Бахмута. Они также сообщали , что украинские силы продолжали атаковать к северу от Бахмута вблизи Ягодного, Берховки, Дубово-Василовки; к западу от Бахмута в районе Ивановского; юго-западнее Северного, Озаряновки, Курдюмовки и Клещиевки .

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские силы не находятся в черте города Бахмут, но сохраняют контроль над юго-западной окраиной. А, по словам речи Восточной группировки ВСУ полковника Сергея Череватого, в районе Бахмута нет личного состава ППК "Вагнера".

Геолокационные кадры показывают, что украинские силы продвинулись севернее Авдеевки, западнее Новобахмутовки и Красногоровки. Российский блогер утверждал, что украинские силы атаковали российские позиции на линии Красногоровка-Крута Балка и выразил обеспокоенность тем, что украинские силы могут захватить Веселое.

Ситуация в Донбассе. Карта боев ISW.

Юг

ISW отмечают, что за прошедшие сутки, 30 июня, украинские войска продолжили контрнаступательные действия на административной границе между Донецкой и Запорожской областями. В свою очередь, российский блогер заявил, что ВСУ улучшили свои тактические позиции на линии Старомайорское – Ровнополь. Тем временем в Генштабе Украины сообщили, что армия добилась частичного успеха на линии Малая Токмачка-Очеретоватое и закрепилась на вновь достигнутых рубежах.

Кроме того, российские военные блоггеры утверждали, что плохие погодные условия на западе Запорожской области замедлили темп украинских операций. Мол, на этом участке фронта ведутся в основном позиционные бои.

"В районе Орехова 29 июня и 30 июня шел дождь, хотя эти ливни, вероятно, не ухудшили способность маневрировать бронетехникой, а зафиксированный ветер в этом районе, вероятно, был недостаточно сильным, чтобы вызвать длительные сбои в работе авиационных подразделений", — подчеркивают. ISW.

Также российские источники утверждали, что украинские войска пытались прорвать российскую оборону возле Пятихаток и добились незначительного продвижения в этом районе.

Специалисты Института отмечают также, что украинские войска нанесли успешные удары по российскому штабу и составу горюче-смазочных материалов в пригороде временно оккупированного Бердянска. Геолокационные кадры, опубликованные 30 июня, показывают столбы дыма. Российские источники утверждали, что украинские силы запустили шесть крылатых ракет Storm Shadow по целям вблизи Бердянска.

Ситуация в Запорожской области. Карта боев ISW.

Напомним, в Минобороны Украины сообщали, что ВСУ перехватили стратегическую инициативу и наступают по всем направлениям. В частности, на востоке находится продвижение вокруг Бахмута Донецкой области. Кроме того, на юге Украины защитники двигаются с разным успехом.

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