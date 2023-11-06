ВСУ ведут наступательные действия на двух самых горячих направлениях: Генштаб сообщил последние новости с передовой

Украинские защитники наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За сутки произошло 57 боевых столкновений с российской оккупационной армией. Всего враг нанес 10 авиационных ударов, совершил 24 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям военных ВСУ и населенным пунктам. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. К сожалению, есть раненые среди гражданского населения.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 6 ноября.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

Где горячее всего

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

На Купянском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где воины ВСУ отразили 15 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов Харьковской области.

На Лиманском направлении от вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Богдановки и Хромово Донецкой области, где защитники отбили три атаки. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Степное, Авдеевка, Тоненькое Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили девять атак. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов Донецкой области.

На Марьинском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области, где Силами обороны отбито 18 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов Донецкой области.

На Запорожском направлении наши защитники отбили шесть атак врага возле Червоного, Роботино и северо-западнее Вербового Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Берислав Херсонской области. Также вражеским артиллерийским обстрелам подверглись Зеленовка Херсонской области и Херсон.

ВСУ на передовой

Потери врага

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательных (штурмовых) действий на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Защитники на фронте

В течение суток авиация Сил обороны нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один – по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск поразили три артиллерийских средства, пункт управления и район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Напомним, 6 ноября в селе Чайки в Киевской области погиб военный, помощник главнокомандующего Валерия Залужного. 13-летний сын погибшего тяжело ранен, его госпитализировали.

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