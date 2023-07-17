ВСУ ведут наступление на трех участках фронта: в ISW указали, где есть успех

Российские источники утверждают, что ВСУ освободили село Железнянское, часть высот возле Клещиевки и укрепрайон к западу от Андреевки Донецкой области.
Силы обороны Украины вели контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта в последние дни и достигли ограниченных успехов.
Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW).
Так, украинские войска претерпели ограниченные успехи к северо-западу от Старомайорского на Донетчине (в 9 км к югу от Великой Новоселки). Об этом свидетельствуют обнародованные 15 июля кадры с геолокацией.
Украинские бойцы также продвинулись на 1 км на Бердянском направлении в неустановленном районе.
Согласно сообщению Генштаба ВСУ, украинские военные продолжали контрнаступательные действия на Мелитопольском направлении. А замминистра обороны Анна Маляр информировала о продолжении наступления в районе Бахмута и обороне новых украинских позиций на флангах города от атак врага.
В то же время некоторые российские источники заявляют, что ВСУ освободили село Железнянское (13 км к северу от Бахмута), часть высот возле Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута) и укрепрайон к западу от Андреевки (10 км к югу от Бахмута).
По данным аналитиков Института изучения войны, с начала летнего контрнаступления (с 4 июня по 9 июля) украинские войска освободили около 253 кв. км территории.
Главные выводы аналитиков ISW:
Российские оккупанты проводили наступательные действия на рубеже Купянск-Сватово, но подтвержденного успеха не претерпели.
Российские войска продолжали наземные атаки, в которых добились частичного успеха.
Силы обороны Украины продолжают обстреливать тылы врага на оккупированной части Луганской области.
Украинские войска продолжают контрнаступательные операции в районе Бахмута и продвинулись вперед.
Российские источники утверждают, что ВСУ продолжают действовать на восточном берегу Херсонщины в районе Антоновского моста.
Официальные лица РФ обвинили украинские силы в попытке атаки воздушным и морским дронами по неуказанным целям в Черном море недалеко от оккупированного Севастополя в ночь на 16 июля.
Ситуация на фронте по состоянию на 17 июля
По сообщению Генштаба ВСУ на утро 17 июля, за сутки произошло 28 боевых столкновений украинских войск и оккупантов. Враг сосредоточен на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. ВСУ держат оборону по всем направлениям, в частности на Бахмутском – успешно отразили все атаки противника в нескольких районах.
Что касается Запорожского и Херсонского направлений, то российские войска пытаются не допустить дальнейшего продвижения Сил обороны Украины.
Как сообщило издание The New York Times со ссылкой на украинских военных, темп контрнаступления ощутимо замедлился из-за минных полей, которые окккупанты установили перед своими хорошо укрепленными позициями по всей линии южного фронта.
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