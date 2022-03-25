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ВСУ вернули города и оборонные позиции к востоку от Киева — разведка Великобритании

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ВСУ вернули города и оборонные позиции к востоку от Киева — разведка Великобритании

Getty Images

Великобритания и союзники осуждают неспровоцированную и намеренную войну России против Украины.

ВСУ вернули города и оборонительные позиции в радиусе до 35 км к востоку от Киева, сообщает разведка Великобритании.

"Украинские силы, вероятно, продолжат попытки оттеснить войска РФ северо-западнее Киева, к аэродрому Гостомель", — говорится в сообщении.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил о принятом решении обязать покупателей газа из "недружественных" стран покупать рубли на российском рынке и платить за поставки газа в российских рублях.

"И США, и ЕС объявили, в принципе, дефолт по своим обязательствам перед Россией. И теперь в мире каждый знает, что обязательства в долларах и евро могут быть не выполнены. Совершенно очевидно, что в этой связи поставлять и в ЕС, и в США, и получать оплату в долларах, евро не имеет для нас никакого смысла”, — сказал Путин.

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