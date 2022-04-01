ВСУ вернули под свой контроль 28 населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях — Генштаб

ВСУ вернули под свой контроль 28 населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях — Генштаб

Войска оккупантов перемещаются в пограничные районы Украины.

Несмотря на то, что оккупанты продолжают блокировать Чернигов, украинским военным удалось вернуть под свой контроль 13 населенных пунктов на Северском направлении.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"На Северском направлении противник продолжает блокировку города Чернигова. В то же время наблюдается перемещение войск Центрального военного округа в районы, находящиеся на малом расстоянии от государственной границы Украины", — говорится в сообщении.

В то же время после ухода захватчиков Вооруженных сил Украины взяли под контроль населенные пункты Рудня, Шевченково, Бобрик, Старая Басань, Новая Басань, Макеевка, Погребы, Бажановка, Владимировка, Шняковка, Сальное, Софиевка, Гавриловка.

Кроме того, на Полесском направлении подразделения Вооруженных Сил Украины возобновили контроль над населенными пунктами Демидов, Дымер, Литвиновка, Гавриловка, Козаровичи, Жовтневое, Глубовка, Ясногородка, Талакунь, Сухолучье, Липовка, Гавронщина, Маковище, Николаевка, Хмельная.

Напомним, на Слобожанском направлении российские войска продолжают блокировать Харьков и производить артиллерийские обстрелы города.

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