ВСУ вернули утраченные позиции в одном из направлений на Донбассе: детали от ISW

Украинские Вооруженные силы вернули часть утраченных позиций возле Временного Яра в Донецкой области. Впрочем, захватчики тоже имеют территориальные успехи.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что недавно украинские защитники отвоевали ограниченные позиции у Временного Яра. Геолокационные кадры за 7 августа показывают, что ВСУ незначительно продвинулись через канал Северский Донец-Донбасс и отвоевали некоторые позиции в лесном массиве Ступки Голубовские 2. Хотя, как пишут аналитики, это произошло не за последний день.

В ISW также отмечают, что бои продолжаются в восточных микрорайонах Новый и Октябрьский Временный Яр; к северу от города – в лесном массиве Орлово, а также к востоку – у Ивановского.

Российские войска 7 августа продолжили наземные атаки в направлении Торецка. Впрочем, не добились никаких подтвержденных успехов. Несколько российских источников заявляли, что якобы оккупанты продвинулись в пределах Нью-Йорка, захватили почти весь поселок и могут окружить там ВСУ. Впрочем, в ISW не наблюдала свидетельств успехов россиян в Нью-Йорке.

Кроме того, источники РФ утверждали, что россияне продвинулись 7 августа в направлении Покровска, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было, подчеркивают американские специалисты.

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, когда и почему нынешнее наступление армии РФ пойдет на убыль. По его словам, ситуация на поле боя будет зависеть и от Украины.

Читайте также: