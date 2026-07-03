ВСУ, вероятно, сбили российский ударный вертолет Ка-52М: погиб пилот

Ка-52М

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Российские военные и Z-блоггеры подтвердили потерю одного из самых современных ударных вертолетов армии РФ — Ка-52М «Аллигатор». Во время боевого вылета борт потерпел огневое поражение, в результате чего один из пилотов погиб.

Во время выполнения боевой задачи российский ударный вертолет Ка-52М был поражен огнем. Об этом сообщил бывший пилот Ка-52, Z-блогер Алексей Земцов, автор Telegram-канала «Воевода вещает».

По его словам, экипаж воспользовался системой аварийного покидания машины, однако катапультная система одного из летчиков сработала нештатно.

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«К сожалению, катапультная система одного из летчиков сработала нештатно. Он погиб», - говорится в сообщении.

Второй член экипажа был эвакуирован.

Потерю вертолета также подтвердил капитан ВС РФ Илья Туманов, автор российского военного Telegram-канала Fighterbomber, опубликовавшего сообщение о гибели пилота.

Ка-52М «Аллигатор» является модернизированной версией российского ударного вертолета Ка-52, активно используемого в войне против Украины для ударов по бронетехнике и наземным целям.

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Как мы писали, бойцы 47-й отдельной механизированной бригады уничтожили российский ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор». Ориентировочная стоимость одного такого вертолета составляет около 16 млн долл., что делает его одной из самых дорогих потерь российской армии. Ка-52 предназначен для разведки, координации боевых действий и поражения бронетехники, живой силы и воздушных целей. Учитывая это, его уничтожение является ощутимой потерей для оккупантов.

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