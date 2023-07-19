Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

ВСУ виртуозным выстрелом уничтожили два автомобиля российских оккупантов (видео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
1219
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
ВСУ виртуозным выстрелом уничтожили два автомобиля российских оккупантов (видео)

ВСУ уничтожили два автомобиля оккупантов / Фото: Associated Press

Одним выстрелом украинские бойцы уничтожили два автомобиля россиян.

Украинские военные виртуозно уничтожили под Бахмутом две машины оккупантов.

Соответствующее видео было показано в телеграм-канале СтратКом.

На кадрах видно, как по полю передвигается грузовой автомобиль. Второй автомобиль уже стоял на дороге. Когда транспорт российских оккупантов "подошел" друг к другу, в них точным выстрелом попали бойцы 2-го самоходного артиллерийского дивизиона 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского.

ВСУ виртуозным выстрелом уничтожили две машины российских оккупантов

ВСУ виртуозным выстрелом уничтожили две машины российских оккупантов

Напомним, что в порту Черноморска ракетным ударом России уничтожено 60 тысяч тонн зерна.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1219
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация