ВСУ виртуозным выстрелом уничтожили два автомобиля российских оккупантов (видео)

Одним выстрелом украинские бойцы уничтожили два автомобиля россиян.
Украинские военные виртуозно уничтожили под Бахмутом две машины оккупантов.
Соответствующее видео было показано в телеграм-канале СтратКом.
На кадрах видно, как по полю передвигается грузовой автомобиль. Второй автомобиль уже стоял на дороге. Когда транспорт российских оккупантов "подошел" друг к другу, в них точным выстрелом попали бойцы 2-го самоходного артиллерийского дивизиона 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского.
Напомним, что в порту Черноморска ракетным ударом России уничтожено 60 тысяч тонн зерна.
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