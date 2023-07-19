ВСУ виртуозным выстрелом уничтожили два автомобиля российских оккупантов (видео)

Украинские военные виртуозно уничтожили под Бахмутом две машины оккупантов.

Соответствующее видео было показано в телеграм-канале СтратКом.

На кадрах видно, как по полю передвигается грузовой автомобиль. Второй автомобиль уже стоял на дороге. Когда транспорт российских оккупантов "подошел" друг к другу, в них точным выстрелом попали бойцы 2-го самоходного артиллерийского дивизиона 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского.

ВСУ виртуозным выстрелом уничтожили две машины российских оккупантов

Напомним, что в порту Черноморска ракетным ударом России уничтожено 60 тысяч тонн зерна.

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