ВСУ владеют инициативой на большинстве направлений фронта: в разведке объяснили, на что это указывает

Российская армия все еще пытается вернуться к наступлению.
На многих участках фронта продолжаются тяжелые бои, но инициатива за Вооруженными силами Украины. Они наступают на неких участках фронта в районе Бахмута.
Об этом сообщает Минобороны Британии со ссылкой на разведку в Twitter.
Также, согласно данным западных разведчиков, на фронт снова вернулись "Тик-Ток войска" Кадырова.
"Вероятно, российские войска все еще получают приказ как можно скорее вернуться к наступлению: кадыровские подразделения возглавили неудачную попытку взять город Марьевка вблизи Донецка, где линия фронта мало изменилась с 2015 года", — сказано в сообщении.
Украинские военные продвинулись на некоторых участках – ISW
В свежем отчете Института изучения войны (ISW) говорится, что украинские военные осуществляют наступательные операции на Бахмутском направлении. Аналитики со ссылкой на Минобороны Украины отмечают, что ВСУ перешли от оборонных операций к наступательным, а также о продвижении за последние сутки на 200-1000 метров на разных участках фронта в Бахмуте.