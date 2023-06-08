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ВСУ владеют инициативой на большинстве направлений фронта: в разведке объяснили, на что это указывает

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
884
Время на прочтение
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ВСУ владеют инициативой на большинстве направлений фронта: в разведке объяснили, на что это указывает

ВСУ владеют инициативой на фронте – британская разведка / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Российская армия все еще пытается вернуться к наступлению.

На многих участках фронта продолжаются тяжелые бои, но инициатива за Вооруженными силами Украины. Они наступают на неких участках фронта в районе Бахмута.

Об этом сообщает Минобороны Британии со ссылкой на разведку в Twitter.

Также, согласно данным западных разведчиков, на фронт снова вернулись "Тик-Ток войска" Кадырова.

"Вероятно, российские войска все еще получают приказ как можно скорее вернуться к наступлению: кадыровские подразделения возглавили неудачную попытку взять город Марьевка вблизи Донецка, где линия фронта мало изменилась с 2015 года", — сказано в сообщении.

Украинские военные продвинулись на некоторых участках – ISW

В свежем отчете Института изучения войны (ISW) говорится, что украинские военные осуществляют наступательные операции на Бахмутском направлении. Аналитики со ссылкой на Минобороны Украины отмечают, что ВСУ перешли от оборонных операций к наступательным, а также о продвижении за последние сутки на 200-1000 метров на разных участках фронта в Бахмуте.

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Дата публикации
Просмотры
884
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