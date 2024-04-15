ВСУ влупили по штабу оккупантов в Луганске ракетами Storm Shadow – Sky News о последствиях атаки

По словам источника, потери штаба повлияют на способность России командовать своими силами в Луганской области.

Украина ударила британскими крылатыми ракетами Storm Shadow по российскому военному штабу в оккупированном Луганске.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на собственные источники.

Ракеты Storm Shadow, запущенные украинскими самолетами, ударили по командной базе российских сухопутных войск. Источник назвал операцию "тяжелым ударом" для российских окупантов.

По словам источника, поделившегося информацией на условиях анонимности, потери штаба повлияют на способность России командовать своими силами в Луганской области.

"Удары по узлам российского военного управления создают беспокойство среди российских сухопутных войск. Российская военная культура опирается на централизованное командование. Уничтожение такого штаба может парализовать принятие военных решений на следующий месяц", – говорится в сообщении.

Украинская операция также выявила ограниченность российской противовоздушной обороны, сообщил источник.

"Уничтожение этого штаба станет тяжелым ударом по российской армии и свидетельствует о том, что Украина все еще сохраняет способность попадать в оккупантов в любом месте", – сказал источник.

Напомним, во временно оккупированном Луганске 13 апреля прогремели мощные взрывы.

Спикер Воздушных сил Илья Евлаш подтвердил, что ВСУ отработали операцию по поражению пункта управления российских оккупантов.

В Сети в это время показали спутниковые фото последствий атаки.

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