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"ВСУ во время контрнаступления вернули больше территорий, чем РФ захватила зимой" — Воллес

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
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1457
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"ВСУ во время контрнаступления вернули больше территорий, чем РФ захватила зимой" — Воллес

ВСУ проводят крупные наступательные операции по трем основным направлениям. / Фото: Associated Press

Украинские войска продолжают наступать сразу в нескольких направлениях.

Во время продолжающегося контрнаступления Вооруженным силам Украины уже удалось отвоевать больше территорий, чем Россия захватила за свою зимнюю операцию.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Воллес.

Он отметил, что украинские войска продолжают постепенный, но неукоснительный тактический прогресс. В частности, ВСУ проводят большие наступательные операции по трем основным направлениям на юге и востоке Украины.

"В пределах своей летней кампании по возвращению незаконно оккупированных территорий Украина уже отвоевала около 300 квадратных километров – это большая территория, чем Россия захватила во время зимнего наступления", – сказал Воллес.

Добавим, Силы обороны Украины начали действия по всей линии фронта, в частности, одни из самых тяжелых боев идут сейчас на Востоке Украины. РФ продолжает пополнять оккупационную армию новыми подразделениями.

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Дата публикации
Просмотры
1457
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