ВСУ во время наступления деоккупировали существенную площадь территорий — Маляр

ВСУ во время наступления на Бахмутском направлении за прошедшую неделю продвинулись до 2 км.

С начала наступления украинская армия освободила на юге 130 кв.км территорий, а за неделю – 17 кв.км.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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"Силы обороны Украины продолжали ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

За неделю в результате улучшения оперативного (тактического) положения и выравнивания линии фронта увеличена площадь освобожденных территорий на 17 кв.км", — говорится в сообщении.

Таврическое направление

По словам Маляр, на Таврическом направлении враг в течение прошлой недели 148 раз атаковал украинские позиции.

"За прошедшую неделю на Таврическом направлении зафиксировано 3861 обстрел. Если составить количество вражеских обстрелов на востоке и юге, то получится более 10 тысяч обстрелов в неделю. Это фактически круглосуточно и ежеминутно. Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Таврического направления в течение недели выполнили 87 задачу", — добавила она.

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Бахмутское направление

В Минобороны сообщили о значительном успехе на Бахмутском направлении. Во время наступления в конце недели ВСУ удалось продвижение от 1 до 2 км.

"Наши войска на востоке в конце прошлой недели начали контрнаступательные действия в районах Орехово-Василовки, Бахмута, Богдановки, Ягодное, Клещиевки и Курдюмовки. На каждом из направлений продвижения от 1 до 2 км", — отметила Маляр, добавив, что сейчас войска закрепляются достигнутых рубежах.

Ситуация на Бахмутском направлении по состоянию на 25 июня. ФОТО: DeepStateMap

Какая общая ситуация на востоке

На востоке украинская армия в течение недели вела и оборонительные, и наступательные действия и имели тактический успех.

Как отметила Маляр, враг совершал свое наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там и сейчас продолжаются тяжелые бои. За прошедшую неделю на этих направлениях произошло около 250 боевых столкновений. Оккупанты пытались вытеснить украинские войска с занимаемых позиций, но ему это не удалось.

"Противник за прошедшую неделю на востоке совершил 6457 обстрелов и выпустил боеприпасов 315006. По сравнению с прошлой неделей количество обстрелов увеличилось", — подытожила она.

Напомним, по последней информации от Генерального штаба ВСУ, по состоянию на утро 26 июня потери российской армии составляют 225 580 личного состава. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 950 кафиров.

Между тем, как сообщили в украинском командовании, россияне сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло 36 боевых столкновений. А на Запорожском и Херсонском направлениях пытаются недопустить продвижение украинских войск.

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