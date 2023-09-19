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ВСУ во время освобождения Клищиевки взяли в плен сержанта батальона "Ахмат" (видео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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ВСУ во время освобождения Клищиевки взяли в плен сержанта батальона "Ахмат" (видео)

Украинские военные / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Оккупант кричал, что ранен и прятался в подвале.

Украинские военные при освобождении Клищиевки взяли в плен раненого военного РФ. Он оказался сержантом батальона "Ахмат".

Соответствующее видео было обнародовано в МВД Украины.

Как стало известно, во время зачистки последней улицы в освобожденной Клещиевке пограничники "Стальной границы" Гвардии наступления взяли в плен раненого военнослужащего РФ. Он оказался сержантом разведывательного подразделения батальона "Ахмат".

На кадрах видно, что украинские военные передвигаются разрушенным населенным пунктом. В одном из домов ВСУ обнаружили оккупанта, который сам им кричал "братья, помогите, я 300".

ВСУ во время зачистки Клищиевки взяли в плен сержанта из батальона "Ахмат"

ВСУ во время зачистки Клищиевки взяли в плен сержанта из батальона "Ахмат"

Напомним, что оккупанты атаковали ВСУ в попытке вернуть позиции в районе Клещиевки, Андреевки и Роботиного.

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Дата публикации
Просмотры
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