ВСУ во время освобождения Клищиевки взяли в плен сержанта батальона "Ахмат" (видео)

Оккупант кричал, что ранен и прятался в подвале.
Украинские военные при освобождении Клищиевки взяли в плен раненого военного РФ. Он оказался сержантом батальона "Ахмат".
Соответствующее видео было обнародовано в МВД Украины.
Как стало известно, во время зачистки последней улицы в освобожденной Клещиевке пограничники "Стальной границы" Гвардии наступления взяли в плен раненого военнослужащего РФ. Он оказался сержантом разведывательного подразделения батальона "Ахмат".
На кадрах видно, что украинские военные передвигаются разрушенным населенным пунктом. В одном из домов ВСУ обнаружили оккупанта, который сам им кричал "братья, помогите, я 300".
Напомним, что оккупанты атаковали ВСУ в попытке вернуть позиции в районе Клещиевки, Андреевки и Роботиного.
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